De nouveaux bâtiments-relais pour reloger les entreprises sinistrées

Et c’est du ministre de l’Économie, Willy Borsus, que vient le coup de pouce grâce à une enveloppe de 58 millions dédiée à l’accélération de l’équipement des parcs d’activité économique afin d’y accueillir des entreprises inondées qui doivent se relocaliser.

À l’automne 2021, le ministre avait en effet lancé un appel à projets pour répondre aux besoins de relocalisation d’entreprises suite aux inondations. En effet, certaines se trouvaient dans l’incapacité de redémarrer leur activité sur place tandis que d’autres, situées dans des zones d’aléas d’inondation, étaient obligées de penser à déménager à moyen terme.

Parmi les nouveaux dispositifs que la Région souhaite développer: la création de bâtiments d’accueil temporaire d’urgence. "Ils sont destinés à accueillir temporairement une ou plusieurs PME contrainte de délocaliser tout ou partie de ses installations à la suite d’une calamité naturelle publique ou d’une catastrophe d’ampleur régionale reconnue par le gouvernement" , détaille le ministre.

Sur l’ensemble de la province de Liège, on estime les besoins en superficie des entreprises touchées entre 100 à 150 hectares. Les espaces de la SPI étant à saturation, impossible de les accueillir.

Neuf millions de subsides

Mais les bâtiments-relais de la SPI peuvent remplir ce rôle, tout comme il est possible d’aménager les parcs d’activité économiques pour ouvrir de nouveaux terrains à occuper.

La SPI a donc rentré sa candidature pour 23 dossiers en province de Liège dont sept à Huy-Waremme. Et elle a obtenu les subsides: neuf millions d’euros pour l’arrondissement. "Nous sommes arrivés à une hypersaturation de l’offre des espaces économiques dans notre province , explique le porte-parole de la SPI, Pierre Castelain. Les inondations ont aggravé la situation. Difficile pour ces entreprises sinistrées de dénicher des espaces libres dans nos parcs.Il est certes encore possible de trouver des solutions provisoires de courte durée mais pas sur du moyen terme. Ce subside permis d’accélérer les dossiers de la SPI qui étaient latents, qui étaient prêts sur le plan technique mais pour lequel on n’avait pas les moyens. C’est donc un grand pas en avant et tout va aller vite." Les 23 projets de la SPI verront en effet le jour rapidement, en 2024 déjà.

L’îlot d’entreprises à Hamoir: enfin!

Et concrètement, quelles sont les sept infrastructures concernéessur l’arrondissement de Huy-Waremme? Il s’agit de créer un bâtiment-relais (2X400m2) à Engis (750000 € de subside pour un projet global de 1,8 million), un bâtiment relais (3X400m2) à Hannut (1,1 million de subsides pour un projet global de 2,8 millions), un bâtiment-relais (250m2et 200m2) à Avennes-Braives (750000 € de subside pour un projet global de 1 million), un bâtiment-relais (2X300m2) dans le parc de Hody-Anthisnes (750000 € de subside pour un projet global de 1,5 million).

Il s’agit aussi d’aménager l’îlot d’entreprises de Comblain-la-Tour (3,3 millions de subsides pour un projet global de 4 millions), un important projet en stand-by depuis cinq ans alors que le site avait été dépollué en 2016. Le système de financement était jugé trop coûteux.

La SPI va également faire des équipements complémentaires (eau, accès, voiries) rue de L’Avenir à Villers-le-Bouillet (subside de 2,1 millions pour un projet global de 2,5 millions) et dans le parc d’activité "Papeterie Godin" à Marchin (256000 € de subsides pour un projet global de 300000 €). "Tous ces nouveaux sites seront également ouverts à toutes les PME qui le désirent, pas que les entreprises sinistrées."