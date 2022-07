Un conteneur en feu chemin des Dames à Hannut

Les pompiers de la zone Hesbaye ont été appelés ce mardi à 18h53 pour un incendie. On leur annonçait au départ un feu d’entrepôt et une bonbonne de gaz qui avait explosé mais c’est finalement un conteneur qui était la proie des flammes. Ce conteneur de type chantier, rempli de crasses et détritus, est situé à l’arrière d’une habitation du chemin des Dames à Hannut. Pour éteindre le foyer, les sapeurs ont déployé sur place une pompe, un véhicule officier et un camion-citerne et ont fait fermer la rue. Ils ont terminé leur intervention vers 19h30. On ne connaît pas encore l’origine du sinistre. La police de la zone Hesbaye-Ouest est elle aussi descendue sur place.