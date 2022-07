Des tracteurs-tondeuses en bolides pour le week-end champêtre

Gwen, un des fils de Philippe Minette, et sa compagne Manon étaient des plus heureux. "J’avais déjà eu envie d’organiser ce genre de course et cette fois, c’est fait. On voulait marquer le coup de l’anniversaire de la fête et faire plaisir à notre clientèle" , dit-il. Et Manon ajoute que "c’est une belle satisfaction, on voit que le public apprécie. Nous voyons des personnes qui ne venaient pas les autres années. Il y a très peu de courses de tracteurs-tondeuses dans la région. C’est plus fréquent à la frontière française. " L’ensemble du parcours mesurait environ 750 mètres et "l’an prochain, on pourrait l’allonger" .

L’équipe des 46

Les engins n’ont évidemment plus de lame de coupe pour la course d’endurance de 4h, où les concurrents se relayaient chaque demi-heure. "Il y a deux types de tracteurs-tondeuses, explique Gwen. Une moitié est composée de standards dont le moteur a été légèrement modifié. Mais ils peuvent aller quand même à du 30 km/h. Et l’autre moitié est composée de prototypes. Ils appartiennent à des habitués des compétitions et peuvent monter jusqu’à du 80 km/h."

Les ouvriers de la Commune de Héron ont formé une équipe appelée les 46. "Nous avons même imprimé des t-shirts pour l’occasion", explique Philippe Thise l’échevin des Travaux. Frédéric Baillet, membre de l’équipe, a visiblement apprécié. "Le numéro 46 est celui que porte toujours Valentino Rossi, plusieurs fois champion du monde de moto vitesse. Avec les collègues, on s’amuse vraiment bien. Et il y a du monde. C’est gai" , dit-il.