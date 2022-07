Même si elle n’était pas évidente, c’était une belle aventure pour la famille. « Heureusement qu’on a eu droit à des indices. Sans ça, on ne s’en serait pas sorti », explique Kiara. « Et heureusement qu’on a pu compter sur nos enfants, ajoute sa maman, Françoise. On leur a transmis nos gènes. Mais nous, visiblement, on ne les a plus » (rires). Et Alex, qu’en pense-t-il ? « On a eu des petits moments de frayeur mais c’était cool. C’est bien pensé. Je suis content. » Jacky, son papa, est également satisfait. « C’est très sympathique. Mais il faut être organisé, il ne faut pas se précipiter. » Et lui aussi sait reconnaître les artisans de ce succès. « Merci à nos enfants. Sans eux, on n’y serait pas arrivé. »