Sept jeunes au Château Vert pour Été Solidaire

Aglaë, 15 ans, faisait partie des sept jeunes à travailler au sein de l’institution de Solières. Un premier job pour la jeune Hutoise. "J’ai décidé de postuler d’abord parce que c’était dans ma ville. Puis parce que cela m’a toujours intéressé de travailler avec des personnes à mobilité réduite." Et si ces 10 jours de travail ont été "fatigants" , reconnait-elle, c’était aussi, pour la jeune fille, "une expérience de vie enrichissante. C’est aussi une grande charge émotionnelle et une responsabilité colossale.Au départ, c’est vrai qu’on se demande comment s’y prendre. Mais finalement, on se rend compte que ce sont simplement des enfants comme les autres et qu’il ne faut pas faire les choses différemment qu’avec d’autres enfants."

Aglaë ne sait pas encore vraiment ce qu’elle veut faire comme métier plus tard "car je m’intéresse à beaucoup de choses.Mais c’est clairement un métier que je pourrais envisager de faire."