Inondations, un an après: se relever et faire face à l’avenir

À Hamoir, les dégâts s’élèvent à plus d’un million d’euros. "Mais même un an après, c’est trop tôt pour voir la globalité des enjeux" , dit le mayeur, Patrick Lecerf.

Du côté de Comblain-au-Pont, moins touchée, les réparations sont néanmoins estimées à 2millions d’euros. "C’est dû à l’un de nos deux ponts touchés. Il ne risque pas de s’effondrer mais ses travaux avoisinent le million d’euros" , précise le bourgmestre, Jean-Christophe Henon.

Les autorités communales réfléchissent à présent à l’avenir. Comment se prémunir si la situation se représentait? Dans ses plans à moyens termes, Amay a signé une convention-cadre visant à établir un cadastre du réseau d’égouttage. Hamoir le fera l’an prochain. "Le centre d’Amay a été étudié, les autres villages étaient en cours mais on a accéléré le processus. Nous en avons pour 150000€ d’étude hydraulique et de cadastre" , expose Jean-Michel Javaux, le bourgmestre. Au printemps, la Commune achetait également un terrain rue Mossoux afin d’y créer une zone de rétention d’eau, en amont du bassin d’orage détenu par la SOFICO (Société de financement complémentaire des infrastructures). "On n’a pas été inondé dans les endroits habituels. Les quartiers touchés l’ont été parce que des eaux sont arrivées d’autres communes en amont. C’est dû à la diminution des terres agricoles" , note l’élu amaytois.

Au centre du village de Xhoris, on s’est rendu compte que le chantoir avait grand besoin d’être décomblé mais "sans des subsides de la Région wallonne, une Commune comme Ferrières ne pourrait pas le faire, ce sont des travaux gigantesques qui nécessitent des techniques d’ingénieurs à la pointe" , explique Yvon Rollin. Ce gouffre où se déverse un ruisseau rejoignant l’Ourthe à Comblain-la-Tour peut recevoir des milliers de m3d’eau puisqu’il fait 5m de large et 18m de profondeur. "Il déborde tous les 50ans. Cette fois-ci, le débordement a été très important car de la terre s’y est accumulée et l’eau ne s’y infiltre plus bien."

Hamoir revoit son plan de secteur

À plus long terme, certaines Communes se sont aperçues qu’un changement profond devait émerger. Hamoir a décidé de revoir complètement son plan de secteur. Celui-ci aura des répercussions considérables sur l’aménagement du territoire puisqu’il déterminera les zones inondables dans lesquels des aménagements étaient prévus. "C’est le dossier du siècle. Si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais."

Amay, petite en superficie mais la plus densément peuplée de la province de Liège, veut pour sa part préserver ses espaces verts. Elle prévoit la révision de son schéma de développement communal. Certaines zones pourraient passer en zone non-constructible à l’avenir. Trois réunions publiques se sont déjà tenues. "Le diagnostic a été réalisé, il reste à le valider" , conclut Jean-Michel Javaux.