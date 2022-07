Morane raconte le deuil périnatal dans un livre

Un récit de vie

L’histoire qu’elle aborde dans son livre, c’est la sienne.En 2016, elle perd son bébé, à presque six mois de grossesse. Et à l’époque, elle compile tout dans un carnet. "Je ne voulais rien oublier, même le nom des médicaments que l’on me donnait.Puis, avec les années qui passent, une envie d’aider les autres s’est créée en moi. Il fallait que je fasse quelque chose de ces lignes. Ma volonté était aussi de remercier le personnel qui m’a entourée à ce moment-là."

La préface et la postface du bouquin sont d’ailleurs écrites par la gynécologue de Morane et une sage-femme. "C’était très important pour moi de les intégrer au projet.C’est aussi une manière de boucler la boucle, en commençant par une et en terminant par l’autre avec toute notre histoire entre."

Dans ce traumatisme qu’elle raconte, elle a aussi voulu mettre en lumière le vécu de son compagnon. "J’ai voulu montrer les deux vitesses qu’il pouvait y avoir dans un traumatisme comme celui-là et dire que c’était tout à fait normal. Car quand on vit cela, il y a beaucoup de questions et parfois beaucoup de colère envers son partenaire.On dit d’ailleurs souvent vulgairement qu’avec ce genre de traumatisme, ça passe ou ça casse."

Un sujet tabou

Avec ce livre, la Comblinoise a aussi la volonté d’être la voix des femmes qui vivent ou ont vécu le même deuil qu’elle. "J’ai rencontré beaucoup de femmes qui avaient simplement besoin d’en parler librement.Mais c’est souvent compliqué car beaucoup de gens ne savent pas comment réagir face à cela." Pour la jeune femme, le sujet est clairement tabou. "Il y a des évolutions par rapport à 40 ans d’ici, mais cela reste très fragile.Je pense que c’est parce qu’il y a un curseur d’intime et de peur. Pour moi, c’est surtout une histoire universelle que je raconte.Mais, on me parle beaucoup d’intime. Pourtant, il n’y a pas une seule fois où j’ai eu l’impression de délivrer de l’intime. C’est mon histoire, comme c’est celles de tant d’autres femmes. Je parle notamment de la sexualité car c’est un terrain très fragile après une perte périnatale. Or, on n’en parle pas non plus et c’est très important de mettre tout ça en lumière."

«Les mots deviendront doux» (publié en autoédition) est en vente au prix de 17,5€, soit via le site de Morane Terlier (www.moraneterlier.be), soit via différents points de vente listés sur le site internet.Dans la région, on peut notamment trouver le livre à la librairie «L’ours à Lunettes» à Huy ou à la librairie «Génération» à Comblain-au-Pont.