Pour les habitants qui ignorent encore les tenants et aboutissants de ce “machin”, le premier contact concret ce sont les réunions d’information-consultation citoyenne organisées dans chaque village, en collaboration avec la Fédération Rurale de Wallonie.

Ces réunions viennent de se terminer. "On a eu une bonne participation de la population", se réjouit le bourgmestre Frédéric Bertrand.Implantation, histoire, économie, évolution, géographie, démographie, la situation globale de la commune a été présentée avec ses points négatifs et positifs, mais aussi la situation individuelle de chaque village.Chaque participant a ensuite été amené à donner son avis avec différents post-it de couleur (atouts, faiblesses, propositions). "Dans la plupart des réunions, c’est la mobilité qui revient le plus souvent, affirme le bourgmestre. Soit en termes de sécurité car il y a de plus en plus de voitures qui roulent vite, soit en termes de mobilité douce avec des liaisons entre les villages."

Les idées de ces brainstormings doivent encore être formalisées, mais le mayeur estime que certaines choses peuvent déjà être mises en place rapidement. "Une opération de développement rural, ce sont souvent des grands projets mais pas que, affirme Frédéric Bertrand. Par exemple, en matière de sécurité, on peut créer des effets de porte à Vissoul, pour inciter les automobilistes à ralentir.De même, rue de la Burdniale entre Marneffe et Oteppe, on pourrait créer un trottoir en matériaux perméables.Je sais que c’est une voirie régionale mais si on attend le SPW, ça va prendre 10 ans."

La prochaine étape de cette ODR, c’est la composition de la CLDR(commission locale de développement rural) à laquelle des citoyens sont invités à prendre part. "On a déjà quelques citoyens qui ont postulé mais il nous manque encore des représentants pour les villages de Hannêche et Marneffe." L’appel est donc toujours en cours pour une installation de la CLDRprévue en septembre.