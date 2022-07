Les caméras traquent les délinquants près des bulles

Contrôle policier

Le conseil communal d’avril avait statué sur l’acquisition et la mise en place de six caméras, sur base d’un appel à projet de la Région wallonne visant à améliorer la propreté publique. Verlaine bénéficie ainsi d’un subside de 75% sur la facture de 24000 € pour l’achat de ces caméras, identiques à celles de Saint-Georges-sur-Meuse par exemple.

À noter que les supports fixes ont été réalisés par les ouvriers communaux. "Les caméras n’empêcheront sans doute pas les dépôts, mais on pourra surveiller cette délinquance environnementale. Même si le problème reste l’éducation", souligne Vincent Gerday.

Après autorisation soumise à l’accord du chef de zone de police, les caméras ont donc été installées. Et elles surveillent. "Le traitement des images est assuré par les policiers. Il existe aussi une obligation légale de mentionner leur présence et leur fonctionnement sur les sites, via un panneau", précise encore l’échevin.

Les contrevenants identifiés recevront un PV. Un Verlainois… ou un citoyen de villages limitrophes prévenus en vaut deux! Méfiance donc… la police veille par intermédiaire et transmission 4G avec carte mémoire!