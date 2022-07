Inondations: 6,5millions pour protéger 3 villages

Depuis les inondations catastrophiques de juin dernier, lutter contre les caprices de l’eau, c’est devenu la priorité à Hannut.Des analyses et des études sont en cours pour voir comment lutter au mieux contre les caprices de la nature.Mais en réalité, ce travail avait déjà été entamé il y a plus d’un an. "Suite à des inondations qui avaient touché Wansin et Thisnes il y a plus de deux ans, confirme le bourgmestre Manu Douette. En mars 2021, on a donc mandaté l’AIDE (Association intercommunale pour le démergement et l’épuration des communes de la province de Liège) pour vérifier tout le réseau d’égouttage de Wansin, Thisnes et Crehen.Il faut savoir que le réseau d’eau d’égouttage vient du collège et du lycée, passe par Thisnes, Crehen pour aboutir à Wansin puis à Orp, détaille le bourgmestre. Dans son étude, l’AIDE a vérifié les sections des égouts et les points de saturation éventuels en tenant compte aussi des terrains à bâtir susceptibles d’accueillir à l’avenir de nouvelles constructions."