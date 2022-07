L’ex-CPAS n’accueillera pas les policiers: qu’en faire?

La Commune de son côté est toujours en réflexion. Elle avait pensé y reloger les policiers, obligés de quitter la rue de la Gendarmerie pour un projet de logements de l’immobilière sociale Meuse Condroz Logement. "Mais la zone de police du Condroz est partie sur un autre projet: concentrer les policiers sur deux pôles avec deux hôtels de police: le siège central à Strée pour le pôle nord (Clavier, Tinlot, Marchin, Modave, Nandrin) et un à Hamoir pour le pôle sud (Anthisnes, Ouffet, Comblain-au-Pont, Ferrières et Hamoir). La zone vient d’acheter l’ancienne école de Hamoir pour y aménager ce commissariat-pôle, précise le bourgmestre, Michel Lemmens. Mais la Commune a l’obligation de maintenir une permanence locale, accessible sur rendez-vous. Le bâtiment de l’ancien CPAS, bien trop grand, ne convient pas à cette affectation. On a préféré placer cette permanence dans l’ancienne salle du conseil communal, place Musin. il s’agit d’un local d’accueil et les travaux sont en cours et réalisé par nos ouvriers. Ce sera opérationnel pour octobre ou novembre."

Que faire dès lors de l’ex-CPASà Fraineux? Aucun consensus ne s’est encore dégagé au sein du collège. "Une des visions, c’est de dire que ce bâtiment est très complexe et qu’il serait judicieux de s’en défaire, lance le bourgmestre. Rien n’est de plain-pied. Si on veut en faire un bâtiment public, on doit assurer des normes qui imposent des surcoûts avant même le début du chantier. Sur le plan énergétique, le bâtiment est peu performant. Mais aucune décision n’est encore prise." L’option d’en faire un lieu d’occupation provisoire pour certains services communaux est également avancée.