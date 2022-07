Le Mont Mosan victime de menaces

Victime d’insultes et de menaces depuis la vidéo postée sur le mur Facebook de l’association "Wolf Eyes" qui porte plainte contre le Mont Mosan pour maltraitance et cruauté envers les animaux, Jean-Marc Vanberg, le directeur du parc hutois, se dit fatigué de tout cet acharnement venu, selon lui, d’activistes et d’agitateurs. Et jeudi, avec la voiture de fonction du parc taguée de menaces de mort ("Vous allez crever" inscrit en rouge sur le pare-brise), c’est allé trop loin.