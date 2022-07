L’homme, qui habitait Bonsin (Somme-Leuze), a été le chef du personnel communal pendant plus de 25 ans. "Je ne l’ai connu que deux ans, explique la bourgmestre, Christine Guyot. Mais je sais qu’il était très proche de son personnel communal et des citoyens aussi.Il connaissait bien le terrain et les rouages de la Commune. Il avait beaucoup d’expérience."

Philippe Sarlet aura connu deux bourgmestres à Tinlot, Henri Prévot et Cilou Louviaux, de 2000 à 2016. "Il a vécu le basculement de la fonction de secrétaire communal vers directeur général, quelques années seulement, détaille Cilou Louviaux qui se souvient d’un homme d’une grande expérience des chiffres. Il a été Premier échevin de Somme-Leuze, du bourgmestre Willy Borsus, et il avait en charge les finances. C’était un atout pour nous. Il était très féru de ces matières, très calé, très fiable et nous aidait judicieusement dans nos choix. Il était très rigoureux." Elle pointe aussi une personnalité discrète, réservée, assez solitaire, "qui ne fanfaronnait pas" . "Et s’il disait quelque chose, c’était toujours réfléchi et argumenté. Il pouvait même parfois être un peu têtu. Il avait ses idées et un fort tempérament, ce qui est normal pour gérer une administration et mener ses troupes." Le personnel communal le lui rendait d’ailleurs bien: il était apprécié. "On avait tissé des liens et c’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris son décès. Nous avons formé un duo pendant de longues années", poursuit Cilou.

Si son visage était bien connu à Tinlot, il l’était tout autant, voire même plus, à Somme-Leuze où il a eu une longue carrière politique locale de 20 ans. Il a d’abord été conseiller communal en 1995 sur une liste d’Union communale avant d’assurer trois mandats d’échevin, au moment où Willy Borsus était bourgmestre et un mandat de conseiller communal. Il avait pris sa retraite politique au moment de sa pension, en 2016. À l’époque de son départ, la bourgmestre Valérie Lecomte avait souligné son "franc-parler et son ton direct, qui ne tournait jamais autour du pot" . Il était connu pour ses formules imagées. Il avait aussi de nombreuses occupations, comme la pêche, sa grande passion. Il laisse derrière lui une épouse, des enfants et un petit-fils dont il était très proche.