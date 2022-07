La chanson sera reine de la fête à Warnant-Dreye

Durant trois jours, le cœur du village de Warnant-Dreye va être animé. En effet, ce week-end, c’est le retour des festivités estivales. Pour le plus grand bonheur des habitants, mais pas seulement. Les activités débutent dès ce vendredi 15 juillet, a 15h, les forains feront tourner leurs manèges. Après la Corrida, la soirée se poursuivra en chansons, dès 20h30, avec la prestation de Ruby Colibri, qui interprète des chansons de jazz, de pop et de blues suivie de celle de Matteo Terzi, lui aussi artiste local et candidat à l’émission "The Voice Belgique" en 2019 où il a terminé deuxième. Le lendemain, samedi 16 juillet, place au souper barbecue, dès 18h30. Durant le repas, Marcello Arlia chantera. Juste après, c’est lui aussi qui fera chanter les participants au karaoké. La soirée se poursuivra en musique, grâce au DJ Cedric. Pour le troisième et dernier jour de fête, dimanche, les matinaux seront les bienvenus pour la brocante et le marché des artisans locaux, dès 5h du matin. Plus tard dans l’après-midi, les passionnés de vélo sont invités, à 16h, à la balade vélo, d’une distance d’environ 15 km, ce qui leur permettra de découvrir le village de Warnant-Dreye. C’est avec un goûter et un thé dansant, organisé de 15h30 à 18h, que s’achèvera ce beau week-end festif.