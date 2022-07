Un compromis au Mont Mosan?

Pour rappel (voir notre édition du 13 juillet), Jean-Michel Stasse, fondateur de l’association Wolf Eyes, grand défenseur des animaux retenus en captivité, a déposé plainte pour cruauté et maltraitance envers les animaux avec, en ligne de mire, notamment, le spectacle qui met en scène des otaries en train de tracter une barque avec des enfants. Une activité reconnue non conforme par la ministre Céline Tellier (voir ci-dessous).

"C’est un dossier interpellant, reconnaît Adrien Housiaux. D’un point de vue législation, Monsieur Vanberg (directeur du Mont Mosan) se dit être en ordre. Le courrier de la ministre? Au niveau de la zone de police de Huy, nous ne sommes pas au courant. Nous, d’un point de vue communal, on est censé faire respecter le bien-être animal. Mais l’agent ne peut intervenir que sur deux aspects: soit il y a maltraitance, soit l’animal est en danger de mort."

«La situation ne mérite pas ce lynchage…»

Dans le cas de la plainte déposée à la zone de police de Beaufays, concernant le spectacle des otaries, deux cas de figure peuvent se présenter. Lorsque la plainte sera remontée au parquet, soit la personne en charge du dossier enverra un policier pour constater sur place, soit elle pourra envoyer un expert chargé de voir si les animaux sont bien traités.

"C’est un dossier compliqué qui touche beaucoup les gens, souligne l’échevin. Ici, l’otarie est née en captivité, si on la déplace, où ira-t-elle? C’est aussi le gagne-pain d’un homme. Les vétérinaires disent aussi qu’il n’y a pas de maltraitance. Maintenant, c’est vrai qu’il y a une évolution dans les mentalités, actuellement, on est dans une période où l’on fait plus attention au bien être animal mais tout cela demande beaucoup de nuances et de recul. Sur Facebook, on crie vite au scandale et quand on va voir sur place, la situation ne mérite pas ce lynchage sur la place publique."

Ce que propose l’échevin du bien-être animal? Un compromis qui pourrait peut-être mettre d’accord tout le monde. À savoir, repenser le spectacle, le faire évoluer en fonction de ce que pourrait proposer un expert en mammifères marins et donc, se conformer aux normes rappelées dans le courrier de la ministre Tellier d’un point de vue législation concernant les spectacles avec animaux sauvages.