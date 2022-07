Dans ses commentaires, Jean-Michel Stasse évoque les poussins donnés en nourriture aux rapaces.

Oui, il faut bien nourrir nos animaux. Et vous croyez que ça mange quoi un rapace? Nous achetons les poussins en vente libre. Vous ne mangez pas du poulet, vous? Et bien, c’est la même chose pour mes rapaces.

Quelle suite allez-vous donner aux propos de Jean-Michel Stasse?

Si on entend encore parler de lui, on l’attaquera en justice. On compte se mettre ensemble avec Le Monde Sauvage, Forestia et le Mont Mosan et croyez-moi, s’il faut qu’il vende tous ces biens personnels, on poursuivra quand même. Du moins, moi, je le ferai.