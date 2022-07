Nouvelle appli et nouveau site pour la Commune d’Anthisnes

Nouvelle ère pour la communication de la Commune d’Anthisnes. Elle vient de lancer sa première appli pour smartphone et tablette et finalise la refonte de son site internet. L’appli baptisé assez logiquement "Anthisnes" est entièrement dédicacée à la Commune d’Anthisnes sous tous ses aspects. On peut y télécharger des documents officiels, retrouver les coordonnées des élus à qui on peut directement envoyer un mail, découvrir les promenades balisées, les circuits VTT, la liste des gîtes, toutes les infos liées à l’administration communale, les écoles, les crèches, les ASBL ou encore un agenda des activités… "L’outil se veut aussi interactif, souligne Toni Pelosato, échevin de la Communication. Un bouton d’alerte permet de signaler un problème. Des notifications peuvent être activées pour savoir quand sortir ses poubelles ou être averti des événements." Bientôt, on y retrouvera aussi un annuaire des commerçants et indépendants qui vont recevoir un formulaire à remplir pour y figurer. "Voilà 15 ans que le répertoire n’avait plus été actualisé. Cette appli s’inscrit dans la volonté de proposer un outil de communication adapté et moderne. Mais il ne remplacera pas les canaux d’information classiques, par papier, comme le bulletin communal, les courriers…" Quant à la modernisation du site internet, elle est sur le point d’être finalisée. " On en est à la dernière relecture. Il basculera incessamment." Le site web, lancé il y a 15 ans, nécessitait en effet une refonte esthétique. "Globalement, le contenu reste le même." Le site sera par ailleurs connecté à l’appli si bien que les modifications effectuées sur l’un seront actualisées sur l’autre. Ce projet aura demandé une grosse année de travail et aura coûté 20000 € à la Commune.