Envoyé en 2020 à Jean-Marc Vanberg, le courrier de la ministre Tellier, resté sans réponse, rappelait que le spectacle qui met en scène des otaries au Mont Mosan est contraire aux normes en vigueur. « La législation dit que tout contact physique entre un animal et le public est interdit, détaille Estelle Toscanucci, porte-parole de la ministre. Et si représentation avec animaux il y a, il faut mettre en valeur le comportement naturel propre à l’espèce, puis, il y a eu la période Covid avec les parcs contraints de rester fermés. Mais on se rend compte qu’il reste des soucis dans l’utilisation des otaries au Mont Mosan, on va donc recontacter le directeur. »