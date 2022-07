La qualité des ruisseaux analysée à Nandrin: "Des résultats sont alarmants!"

La Commune de Nandrin a engagé un étudiant sur fonds propres afin de réaliser des campagnes de prélèvement dans ses cours d’eau à différents endroits du territoire. "Voilà longtemps que je voulais analyser la qualité de nos ruisseaux, pour objectiver les choses, de manière scientifique, en complément de ce que fait notre Contrat rivière Meuse Aval", détaille l’échevin.L’étudiant a ainsi pris des mesures physiochimiques et microbiologiques sur neuf zones de prélèvements, à proximité de cours d’eau. " On a ciblé neuf ruisseaux différents dans des environnements variés pour cibler plusieurs situations: en agglomération, dans un zoning, dans des champs de culture, en forêt…" Les prélèvements ont été effectués en mars et avril 2022 et les résultats sont tombés. "À certains endroits, on tire la sonnette d’alarme."

Même si on peut se réjouir qu’il n’y ait aucun souci lié aux résidus de glyphosate et de nitrate dans les rivières, le tableau est plutôt noir en ce qui concerne la présence trop élevée de bactéries E.Coli et d’entérocoques, autrement dit de matières fécales, un constat lié au traitement des eaux usées. " Les chiffres problématiques sont relevés près des habitations, qui ont par exemple un ruisseau derrière chez eux.Ces mauvais résultats pointent clairement des problèmes au niveau de l’épuration des eaux des ménages, de manière individuelle.Des eaux non épurées sont encore rejetées dans nos ruisseaux."

Des déficiences qui relèvent sans doute de stations d’épuration individuelles inadaptées, mal utilisées, ou, pire, de maisons ne disposant d’aucun dispositif de traitement des eaux. "Le bâti nandrinois est assez ancien. Et certains rejettent encore leur eau directement dans la nature." Il n’existe pas non plus de station d’épuration collective sur le territoire.

Sensibiliser les citoyens

Que faire dès lors? L’échevin va déjà transmettre ces données au Contrat-rivière, pour l’informer de la situation mais il veut aussi sensibiliser directement le citoyen, en ciblant les zones problématiques: réunion d’information, communication Facebook, rencontres citoyennes, toutes-boîtes… "On veut leur expliquer qu’ils peuvent opérer des gestes forts."

L’échevin est également occupé à demander à l’AIDE (Association intercommunale de démergement et d’épuration des eaux) la reprise en main de trois stations d’épuration collective de quartier. "On a imposé à des lotissements la mise en place d’une petite station collective et c’est la Commune qui les gère. Mais nos ouvriers communaux ne sont pas des experts dans ce domaine. Et un audit récent démontre que ces stations ne sont pas optimales et elles seraient plus performantes si elles étaient reprises par l’intercommunale. La demande est en cours." Trois stations sont concernées: rue de l’Abbaye à Villers-le-Temple, rue des Peréens à Fraineux et rue d’Ombret à Yernée… "La reprise par l’AIDE est une décision qui pourrait améliorer la qualité des ruisseaux."

La Commune souhaite ensuite poursuivre ces campagnes de prélèvements dans le temps, chaque année à d’autres endroits, mais aussi sur les sites déjà visités. "On pourrait ainsi voir l’évolution, comparer et observer si nos actions ont un effet sur le terrain" , conclut Sébastien Herbiet.