L’Oiseau bleu, blotti sous l’aile inclusive des Faucons rouges

Les Faucons rouges ont notamment dressé un parcours d’adresse sur le parking de l’Oiseau bleu. Et chacun de pousser le fauteuil de son protégé du jour entre les chicanes et obstacles. Ensuite, ils ont ensemble sorti le poney appartenant au centre pour une balade avant la découverte par les Faucons rouges des outils dont dispose l’Oiseau bleu pour stimuler les enfants (salle multisensorielle, table magique). "Ce sont des super-héros ici, et le cadre est super, confie Emrys (18ans), ambassadeur des Faucons rouges wanzois et de CAP 48. Ce n’est pas ma première expérience au contact d’enfants polyhandicapés. Je suis d’autant plus attentif à l’inclusion que je suis moi-même atteint d’autisme." Les échanges ont été facilités par le fait que les Faucons rouges ont depuis longtemps intégré la notion d’inclusion dans leurs habitudes. "Nos animateurs y sont sensibilisés dans le cadre de leur formation pour obtenir leur brevet, souligne le secrétaire général, Philippe Heuschen. Ils disposent des outils pour entrer en contact via le toucher et le non-verbal."

Une plaine de jeux inclusive en projet

Jeudi, on remet cela sous la forme d’une sortie à Aiseau-Presles où les nouveaux camarades découvriront ensemble les joies d’une plaine de jeux inclusive.Avant d’en voir fleurir une à l’Oiseau bleu?Ce serait un beau cadeau de 50eanniversaire… "C’est un projet ancien qui a resurgi lors du colloque, confirme la directrice, Marie-Eve Jacqmin. Il s’agit de modules adaptés pour accueillir un fauteuil roulant tout en impliquant les enfants sans handicap dans le jeu. Comme une balançoire, une bascule et un tourniquet avec baquet à chaque fois. Quant à l’endroit, il faudrait réfléchir à l’installer près d’une école ou des terrains de foot ici plus loin pour favoriser l’échange entre enfants." Reste à trouver la centaine de milliers d’euros nécessaire.On ira à la chasse aux subsides et l’ASPH s’est aussi engagée à activer ses relais.