«On n’a pas paniqué mais on a été ferme»

À partir de quand avez-vous perçu que la situation allait être compliquée?

Dès le lundi, soit deux jours avant la montée des eaux.De par son relief, notre commune subissait déjà beaucoup de ruissellements, notamment à Xhoris et Burnontige.Je me souviens qu’on a mobilisé tous les ouvriers et plusieurs employés.On a acheté aussi tout ce qui était disponible en sacs de sable.Trois jours plus tard, le marché était saturé.

Quelles ont alors été les actions menées?

La priorité, c’était de dégager les routes pour permettre aux pompiers et aux policiers d’intervenir là où c’était nécessaire.Les sacs de sables ont été utiles en certains points précis mais après, quand l’eau est montée, il n’y avait plus rien à faire…

La situation s’est alors aggravée le mercredi.

Oui.La situation était critique à Palogne où le domaine provincial risquait d’être isolé par la montée de l’Ourthe et de la Lembrée.De même, on était inquiet pour le Chantoir à Xhoris.On a alors appelé la Protection civile qui est venue sur place.Mais là, les hommes ont constaté leur impuissance pour canaliser l’eau puis ils ont été rappelés pour intervenir à Theux.

Quel a été pour vous le moment le plus délicat et quel souvenir en gardez-vous?

C’était le jeudi 15 au matin quand on suivait de près la montée des eaux et qu’on a dû prendre la décision d’évacuer le village de Sy.On n’a pas paniqué mais on a dû faire preuve d’une certaine fermeté.Sans ça, il y aurait vraisemblablement eu des victimes.Il faut savoir que ce village est vraiment dans une cuvette au bord de l’Ourthe et n’est accessible que par une route.On a demandé l’aide de l’armée qui est venue assez rapidement.Tout s’est finalement bien passé mais ça n’a pas été simple.Certains habitants ne voulaient pas partir car ils disaient être habitués aux caprices de l’Ourthe sans savoir que cette crue était sans commune mesure avec les précédentes.Et puis, il y a plusieurs campings et on ne connaissait pas exactement le nombre de résidents.Sans compter que dans ce village, les communications GSM et internet ne passent pas.Il fallait donc que quelqu’un monte un peu sur les collines voisines pour avoir du réseau et pouvoir communiquer avec nous.

Dans les autres villages, il y a eu aussi beaucoup d’eau mais moins de personnes étaient concernées.À Palogne, le personnel du domaine a bien géré la situation.Dans certaines maisons à Vieuxville, le niveau d’eau était à 50 cm du plafond du rez-de-chaussée.Heureusement, beaucoup de villageois avaient déjà évacué et les rares qui étaient restés sont montés à l’étage.

Où ont été évacuées les personnes sinistrées?

Beaucoup ont trouvé refuge chez des proches, d’autres ont été dirigés vers Aywaille et une dizaine a été hébergée quelques jours dans l’école communale de Ferrières.

Après coup, que retenez-vous de cette épreuve?

On a eu beaucoup d’aide des pompiers, de la police et des services provinciaux, d’Intradel mais je pense qu’une planification d’urgence à plus large échelle est nécessaire.Je garde aussi le souvenir d’une solidarité exceptionnelle entre les habitants.