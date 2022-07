Le Home waremmien plus touché par les dernières inondations

Comme pour Meuse Condroz Logement, le Home waremmien, qui compte 630habitations réparties sur 13communes de Hesbaye, est passé entre les gouttes en ce qui concerne les inondations de juillet2021. « Nous avons eu quelques caves inondées mais rien d’alarmant, précise Isabelle Willem, la directrice. On avait évidemment beaucoup d’appréhension mais finalement il y a eu plus de peur que de mal. » Sur demande de la Région wallonne, la société immobilière de logements publics avait également mis des habitations à disposition des personnes sinistrées mais les demandes n’ont pas afflué et, à ce jour, plus aucun logement n’est consacré aux habitants ayant été inondés. Mais la suite, la directrice l’appréhende. Les fortes pluies du mois dernier n’ont, cette fois, pas épargné certains. « Nous avons des locataires qui ont eu de l’eau jusqu’au plafond de leur sous-sol. La situation a été rapidement prise en charge par les ouvriers communaux et les pompiers mais c’est sûr que c’est interpellant pour la suite, confie Isabelle Willem. Ce qui est un peu inquiétant, c’est que certaines Communes avaient pris les devants avec différents aménagements mais, pour certains, ça n’a pas suffi. Actuellement, nous avons 4stations de pompage que nous avons en prêt mais il faudra voir si ce sera suffisant pour la suite et s’il fallait faire face à d’autres inondations. Ou même d’autres faits météorologiques. » En attendant, puisque personne ne peut prédire si demain sera sous le soleil ou la pluie, le Home waremmien doit travailler en amont pour pouvoir s’adapter en cas de nouvelle situation de crise. « Je pense que c’est surtout au niveau des Communes qu’il faut réfléchir à des aménagements et à des solutions sur le long terme, ajoute la directrice. Nous avons évidemment des réunions prévues avec les endroits les plus touchés pour essayer de prévenir au maximum. » Et essayer que l’histoire ne se répète pas trop souvent…