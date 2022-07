Ils ont plongé deux jours dans le Moyen Âge

Une première

La compagnie Ignis-Vulpes, lancée pendant le confinement, participait pour la première fois à l’événement. Elle exerce avec adresse les arts du feu, les combats à l épée, brigandages, prises d’otage… Valdemar (Steve Mees de son vrai nom), le président et Vital De Nostre Dame (Bertrand Menu), originaires de Poulseur, racontent l’histoire de cette belle aventure. " Depuis des années, je participe à plusieurs compagnies équestres et de fauconnerie. Avec mon copain, nous nous entraînions aussi dans des combats médiévaux, mais nous ne trouvions pas une compagnie qui nous correspondait."

En hommage à la petite renarde

Un jour, des amis les ont mis au pied du mur. Ils lançaient un projet et voulaient que les deux ex-Comblenois s’en occupent. " Nous avons relevé le défi. L’histoire du nom de la compagnie est particulière: Ignis Vulpes, ce qui signifie en latin les renards de feu. En effet, ça relie nos deux passions, jongler avec le feu et les renards. À l’époque, une petite renarde, surnommée Fifi, vivait près du CHU de Liège et se laissait approcher par tout le monde. Nous avions en tête d’aller la sauver. Malheureusement, un arrêté a été pris interdisant ce type d’action. Par la suite, nous avons appris que la renarde était décédée. Ce nom, c’est une manière de rendre hommage à cette petite renarde. Le logo a été également trouvé dans l’urgence, grâce à une amie tatoueuse qui a appelé ses copines en renfort."

Leurs personnages de prédilection sont les brigands, pickpockets, mendiants, troubadours et leurs compagnons les furets. La philosophie? Collaborer et travailler avec d’autres compagnies, comme Astralyrn, qui sont leurs amies, à l’instar d’une grande famille…