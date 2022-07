Concours BBB: un bon test pour la Foire de Libramont

Ce week-end, c’était la fête à Clavier-Station pour le concours régional de la race blanc-bleu belge. Un grand chapiteau dressé sur la place accueillait les visiteurs et les éleveurs venus avec leurs plus belles bêtes. Vincent Fisenne, agriculteur à Nandrin, éleveur de la race BBB et pie noire holstein, est aussi membre du comité organisateur AEDB (Association régionale des éleveurs et détenteurs de bétail). Il présentait 14 de ses bovins, 7 mâles et 7 femelles. Comme tous les éleveurs, il espérait repartir avec un premier prix. "Plus de 15 collègues sont venus d’Ouffet, Clavier, Nandrin, Aywaille, Flémalle… Pour le concours, cent cinquante animaux vont défiler, par catégorie d’âge, devant les juges ." Fin de journée, tous ceux qui ont gagné dans leur série repassent devant le jury, et un gagnant est choisi parmi les génisses, les vaches, les jeunes et vieux taureaux (moins ou plus de 15 mois). Plus de 300 repas ont été servis, évidemment le steak BBB était au menu, avec frites et crudités. " Le but est de vivre une vraie journée de détente, après toutes les restrictions dues au Covid. Nous sentons que l’engouement reprend pour ce type d’événements et cela fait plaisir. C’est aussi intéressant de comparer nos bêtes à celles des autres éleveurs de la région. Gagner les premiers prix est une belle vitrine pour son élevage, et de bon augure pour présenter ses bêtes à la foire agricole de Libramont."