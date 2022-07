Cinq caméras installées au hall des sports

Les caméras permettent donc désormais de surveiller une grande partie du hall des sports puisque deux ont été installées dans la grande salle, une dans le dojo, une dans le hall d’entrée et, enfin, une à l’extérieur qui pointe vers la porte d’entrée. "Cela permet donc de veiller à la sécurité du bâtiment mais aussi de visualiser les activités qui s’y déroulent. Des images que je peux personnellement consulter sur mon smartphone, ce qui est bien pratique."

D’autres caméras pourraient être ajoutées

C’est à la demande de l’ASBL Centre Sportif et Culturel, qui gère la structure sportive, que la Commune d’Oreye a mis en place cet équipement de surveillance. "Comme ce sont nos installations et que nous finançons de toute manière l’ASBL, on a dit oui" , ajoute le mayeur, qui précise qu’un marché a été passé et que parmi les trois offres de prix remises, c’est celle à 4300€ qui a été choisie. Un montant investit sur fonds propres. Et il ajoute: " Ce n’est pas encore à l’ordre du jour mais on pourra rajouter des caméras dans le hall à l’avenir. On va d’abord voir ce que celles-ci vont donner."

Pour rappel, la Commune a récemment mis en œuvre un projet d’installation de dix caméras placées sur toute la commune, "pour surveiller les villages" .