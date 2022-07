À Amay, déjà en juin

Amay n’a pas été la commune la plus touchée par les inondations de juillet. Cependant, en juin, elle subissait déjà les caprices des eaux. « Je me souviens que quand j’ai vu ça en juillet, ma première réaction a été de me dire : “Ça y est, ça recommence”, explique le bourgmestre, Jean-Michel Javaux. J’étais à Spa la nuit avant et quand j’ai vu ce qui se passait, j’ai su que ça allait être grave. » Comme le signale le mayeur, Amay avait déjà l’expérience de la gestion du risque mais il n’empêche que les inondations de juillet 2021 ont pris de court tout le monde. « On avait déjà eu des inondations dans le passé mais, là, ce sont des quartiers différents qui ont été touchés, notamment à Bende et près de l’école Saint-Pierre. Ce qui me fait dire que, désormais, personne n’est à l’abri de ce genre de phénomène qui est de plus en plus fréquent. » Comme bon nombre d’intervenants lors des événements, Jean-Michel Javaux garde le souvenir d’une belle solidarité entre habitants, entre Communes. Et même si le mayeur amaytois affirme qu’il faut davantage développer une culture du risque, il estime aussi qu’il faut rester humble par rapport aux caprices de la nature.