Une reprise en douceur pour le Beach

Avec un effectif un peu plus réduit qu’auparavant, l’Open Beach a toutefois pu compter sur son équipe et ses bénévoles pour que l’événement soit une réussite. " Je les remercie vivement. Cela n’aurait pas pu avoir lieu sans eux."

Festif le vendredi, sportif le week-end

Au programme, la reprise de vendredi avec le tournoi des commerçants s’est avérée particulièrement festive. Bonne humeur, soleil et tranches de rire ont bercé cette soirée où des commerces tels que TotalEnergies Wasseiges ou Fitnessentiel se sont illustrés. " C’était bon enfant, et l’occasion pour nous de passer du temps avec nos sponsors notamment", résume Marie-France. Cette journée annonçait déjà un week-end ensoleillé tant dans les cœurs que dans le ciel. Seul point d’ombre, léger néanmoins: d’autres équipes auraient été les bienvenues pour compléter le tableau. " On n’aurait pu accueillir une dizaine d’équipes en plus dans nos 3 catégories. Le Covid n’a pas aidé et on a dû faire des choix durant l’année sur nos priorités."

La publicité notamment est passée au second plan. Mais cela n’a pas empêché les personnes présentes de passer un agréable moment et d’espérer une prochaine édition tout aussi ensoleillée et peut-être plus compétitive encore.