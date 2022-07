Un jeu de piste en alphabet galactique

À chaque halte, des questions et des indices permettent de répondre. À chaque fois, le but est de récolter une lettre dans un alphabet galactique. Le dernier indice trouvé donne la traduction des lettres de cet alphabet. À la fin du jeu, il faut mettre les lettres dans l’ordre indiqué sur la carte. Le but est de retrouver la planète où les Jedi se rassemblent.

Jusqu’au 31 août

L’activité est accessible jusqu’au 31 août. De nombreux Hamoiriens sont venus pour participer au lancement du jeu. Dont Hugo (38 ans). "À Hamoir nous sommes gâtés, les activités organisées sont nombreuses. La semaine prochaine commence les apéro-concerts. Même si nous connaissons les balades, nous sommes venus en famille, nous voulons montrer à la commune que nous apprécions l’initiative, et que c’est important de continue r dans ce sens."

Membre du même groupe, Gabriel (10 ans), partage le même sentiment. "Je suis très content car j’aime bien Star Wars. La balade me permet de passer du temps en famille et de vivre une aventure. Nous habitons Hamoir depuis deux ans et cela nous permet de découvrir des lieux de balade superbes."