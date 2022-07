L’académie de Huy en transit au FCTihange avant l’ancienne bibliothèque d’Ahin

Défi: un seul lieu pour 280 élèves

La première solution proposée avait été de relocaliser les plus jeunes des 280 élèves au troisième étage de l’école d’Outre-Meuse,… laissant sur le carreau les adultes attristés de ne plus retrouver leurs ateliers de dessin, céramique et peinture à la rentrée. Ils avaient d’ailleurs exprimé leur colère en marge du conseil communal de lundi dernier.

Les recherches de solution orchestrées par le collège communal en collaboration avec le pouvoir organisateur namurois, la semaine dernière, ont abouti à une formule en deux temps pour rassembler l’ensemble des élèves en un seul lieu. "Dans un premier temps, l’académie s’installera dans les installations de la rue Batti Gérard que le FCTihange va libérer puisqu’il est attendu avenue de la Croix-Rouge à partir de la prochaine saison, annonce Éric Dosogne, le bourgmestre ff de Huy. Il s’agira d’une solution temporaire, le temps d’effectuer les travaux nécessaires à l’ancienne bibliothèque d’Ahin, rue Nicolas Jadot, et qui deviendra alors le nouveau site de l’académie. L’objectif était à la fois de trouver une solution sur du long terme, aux espaces suffisants et, enfin de réunir les élèves adultes et enfants sur un même site tel que souhaité par la directrice de l’académie à des fins pédagogiques et d’échanges évidents."

Une année de travaux à Ahin

Pour rappel, un échange de terrain est en voie de finition entre la Ville de Huy et la société de logement de service public Meuse Condroz Logement (MCL). La première se séparant du site du FCTihange en échange d’un terrain rue les Chinisses où est envisagée la future piste d’athlétisme. "Et Meuse-Condroz-Logement prévoit de faire du logement à Tihange. Mais, cela prendra du temps administrativement pour avoir le permis et lancer les marchés.Cela nous laisse le temps de faire les travaux à Ahin. On mettra dans la convention avec MCLqu’on continue temporairement à occuper les installations tihangeoises et à en assumer l’entretien. Dès les travaux finis à Ahin, l’académie pourra s’y installer.Il faut compter une bonne année de travaux" , termine Éric Dosogne.