Jacques Mouton a ouvert les portes de son vignoble

Car les Hutois étaient, pendant plus de mille ans, des vignerons très actifs. "On cultivait des vignes de Bas-Oha à Vivegnis, raconte l’échevin hutois . À Huy, on produisait 600000 hectolitres de vins. Le vin était, en effet, une des deux boissons “hygiéniques” avec la bière." Tout n’était, bien sûr, pas consommé par les habitants de la région. "On acheminait, par la Meuse, du vin vers l’Allemagne et les Pays-Bas ."

Lieu historique, le clos des Prébendiers surplombait aussi auparavant une léproserie. "Le chemin qui y menait s’appelait le thier des Lépreux (NDLR: aujourd’hui, le thier des Malades) et il était utilisé pour aller nourrir les lépreux."

«Un travail dur et épuisant

Sur un demi-hectare, le Hutois a planté 1000 plants de vigne des trois cépages différents: du Müller-Thurgau, de l’Auxerrois et du Pinot Gris. Et si le lieu offre une vue imprenable sur la ville, il vaut mieux aussi avoir une bonne condition physique pour le parcourir car le terrain est très escarpé. "C’est un travail éreintant, dur et épuisant , reconnaît Jacques Mouton, qui travaille seul dans ses vignes, hormis lors des vendanges. Cela représente 20 heures de travail par semaine et ce, du 1er janvier au 31 décembre."

Au total, il produit environ 1000 bouteilles par an. Du vin blanc et du mousseux. Et c’est d’ailleurs par une petite dégustation que la visite s’est clôturée ce dimanche.

Pour les intéressés, l’office du tourisme de Huy organise d’ailleurs la visite d’un autre vignoble local les samedi 13 et 14 août prochains: le clos Bois Marie. Le tarif est de 5 € par personne. Et les réservations sont obligatoires.

