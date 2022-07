Huy-Waremme: ancienne prostituée, elle réaliseun film pour raconter son histoire

Le Salut de Tamara , c’est l’histoire d’un destin qui a basculé après une rencontre fatale. Originaire de Bulgarie, Tanya perd son père lorsqu’elle est adolescente. "Il travaillait pour la Croix-Rouge et il est décédé dans un accident dans le cadre d’une de ses missions. Ma mère est alors tombée dans l’alcoolisme et se faisait battre par un pervers narcissique. Les frais liés à mes études secondaires étaient pris en charge par la Croix-Rouge, mais je devais travailler pour pouvoir vivre, car ma maman n’en était plus capable." Petite fille, elle rêvait de faire ses études universitaires en Allemagne, mais celle qui deviendra Tamara a vu son existence prendre un tout autre tournant à seulement 17ans. "Je ne venais pas d’une famille pauvre. Mon père avait un poste à responsabilité et ma mère travaillait également. On ne se rend pas compte comme la vie peut basculer à tout instant même quand on ne provient pas d’un milieu défavorisé et qu’on a toutes les chances pour réussir."

Après avoir terminé ses études secondaires, elle introduit une demande de bourse auprès de la Croix-Rouge afin de financer la suite de son cursus scolaire. En attendant, elle enchaîne les petits boulots dans les bars pour subvenir à ses besoins, ceux de sa mère et de son beau-père violent. "J’ai rencontré la mauvaise personne au mauvais moment, reprend Tanya. Il m’a promis de m’emmener en Allemagne pour que je puisse aller à l’université. Il me disait qu’on allait gagner suffisamment d’argent pour réaliser mon rêve. Il m’a alors proposé de me prostituer en me disant que lui allait trouver un travail rapidement pour que je ne doive pas le faire longtemps. Moi, tout ce que je voulais, c’était partir et changer de vie. Ce n’est pas que ça m’enchantait, mais je ne me rendais pas compte. J’étais sous son emprise." Innocente et naïve, il fait tomber ses dernières réticences. Elle tombe amoureuse et scelle, sans le savoir, son destin avec celui qui allait devenir son proxénète, son bourreau. "Le jour où on avait décidé de quitter la Bulgarie, j’ai reçu une lettre de la Croix-Rouge pour m’informer que j’allais recevoir une bourse pour mes études universitaires. Par provocation, j’ai déchiré le courrier sous les yeux de ma mère et j’ai quitté le pays." Alors, avec celui qu’elle pensait être l’amour de sa vie, elle prend un maigre baluchon et quitte sa maison.

La Belgique l’a sauvée de son proxénète

Quand elle a commencé à comprendre la nature profonde de cet homme qui lui a volé sa jeunesse, Tanya a plusieurs fois pensé s’en libérer. "En Bulgarie, la police et les proxénètes travaillent ensemble donc je ne pouvais même pas penser à porter plainte. Cela n’aurait servi à rien et il m’aurait tuée. Nous sommes ensuite partis en Grèce où il m’a vendue pour 4000€ pour un contrat de deux ans et demi. J’y suis ainsi restée de 2009 à 2011. Avec cet argent, il s’est acheté une voiture et il touchait des suppléments pour chaque client en plus. En Grèce, le proxénétisme était autorisé à partir du moment où la femme était âgée de plus de 20ans. Il me menaçait, il me tabassait du matin au soir. Je n’avais pas d’autre choix que de m’accrocher à la vie et à l’espoir d’avoir un jour une vie meilleure."

En 2011, son bourreau l’emmène en Belgique parce que le marché de la prostitution y était plus favorable selon lui. Une décision qui a finalement permis à Tanya de reprendre son destin en main. "J’étais arrivée à un point tel de souffrance que je me suis dit: “Soit il finit par me tuer, soit je me suicide”. Je ne voyais plus d’échappatoire. Vous n’êtes plus qu’un robot. Vous marchez, vous ne savez plus ce que vous faites, vous n’êtes plus de ce monde. Mais heureusement, la Belgique m’a sauvée. Ici, la loi interdit le proxénétisme et je suis parvenue, avec de l’aide, à porter plainte contre lui et à le faire fuir en Bulgarie."

«Plus jamais je ne recommencerai»

En Belgique, loin de tout repère, sans famille, sans amis, sans argent, la jeune Bulgare de 23ans n’a d’autre choix que de rester prostituée dans une maison close. "Je ne pouvais pas rentrer en Bulgarie parce qu’il allait me retrouver et me faire du mal. Je ne suis pas retournée dans mon pays pendant presque 5ans. Lui, je ne l’ai jamais revu. Je sais juste qu’il est mort aujourd’hui. Je mettais un maximum de côté pour pouvoir me payer des formations et sortir de cet univers. L’avantage, en Belgique, c’est que la prostitution est reconnue comme un métier donc j’ai pu obtenir des papiers assez rapidement. Je suis par la suite devenue escorte. C’était différent et plus respectueux. Il m’a fallu un an pour en sortir. J’ai alors commencé une formation de coach sportive et j’ai réussi à avoir un appartement." Tanya commence enfin à voir le bout du tunnel après plus de quatre ans d’enfer. Aujourd’hui, loin de cette vie-là, qui pouvait s’avérer dangereuse à certains égards, elle est toujours rongée par ses souvenirs de sa vie d’autrefois, mais se dit aussi en être ressortie plus forte et grandie. "J’ai vu la drogue et l’alcool couler à flots. J’ai vu l’enfer, le chaos et le mal tous les jours. Certaines de mes amies en sont mortes bien trop jeunes. J’ai peut-être eu la chance de sortir de tout ça à temps. Je me suis alors fait la promesse que jamais plus je ne recommencerais pour une question d’argent ou parce que je n’arrive pas à payer une facture. Je n’ai jamais voulu de tout ça. Je suis tombée dedans par un concours de circonstance, par amour, par peur, par naïveté. On ne devient pas prostituée par plaisir. Et puis, votre corps, ce n’est même plus votre corps. Certaines femmes ont du mal à en sortir parce qu’elles aiment le luxe et c’est un métier où on peut très bien gagner sa vie."

L’exploitation, le viol, l’humiliation et la manipulation, celle qui se faisait appeler Tamara en a fait la douloureuse expérience durant des années. Si elle a longtemps gardé sous silence cette partie-là de sa vie, elle a décidé de se livrer en réalisant un long-métrage. Pour briser les tabous, raconter la réalité de la prostitution forcée et se délivrer de ce passé.