Grandgeorge a enchanté le château

Mozart, Bowie et Mercury

L’univers de l’ingénieur Grandgeorge, ce sont les textes personnels d’un chanteur animé par la passion de la musique et de la scène. Malgré une fraîcheur estivale sur le site, le public a soutenu ses mélodies aux notes rock, parfois jazzies. Pourtant Grandgeorge n’est jamais seul en scène. L’appel aux membres des chorales a été entendu, et suivi. Oh my love ira au bout de la nuit… Grandgeorge combine Bowie, Freddie Mercury, des accents de Marley… au son de sa guitare. Mozart encore, Haendel, Hahn (compositeur, amant de Proust) quand une mezzo-soprano d’exception le rejoint sur la petite scène colorée de la caravane. Julie Prayez nous emmène sur la face B du musicien: ses arrangements magistraux pour guitare solo de la Comtesse des Noces de Figaro (Mozart), Rinaldo (Haendel) ou encore… un morceau accompagné par Bierset en vol. Moments pourtant suspendus que l’on voudrait poursuivre.

La chanson douce dédiée à son fils reflète la personnalité de ce chanteur attachant. "Je participe pour la 2efois à la caravane. Elle fait partie des scènes créatives nées avec le Covid. J’adore… C’est spontané. On me donne une scène et j’en profite. Je suis complètement libéré parce que je ne sais pas lire les partitions de guitare", sourit le pianiste-clarinesttiste.

Pour les organisateurs, le comité culturel (et sportif) de Verlaine, la fête se poursuit avec Grandgeorge derrière le bar. "Je suis super-ravi. C’est de la culture à 100%, conclut Max Vonneche, le président. Le public a suivi et on recommencera l’an prochain dans un autre cadre, avec un autre artiste."