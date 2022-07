Camille Laïly, intime et poétique

Voulue intime, la soirée se poursuit tout en nuances avec un double set musical qui brasse large dans les genres et styles avec en ligne de force majeure, la puissance des images poétiques qu’insuffle chacun des mots dits ou chantés.

Le titre Je voudrais être une goutte d’eau amorce le set avant une reprise de Mercedes Sosa ( Alfonsina y el mar ).

Davantage centré sur des compositions inédites puisées dans son troisième album Crépuscule , bientôt dans les bacs, le concert évolue sur le fil ténu d’un accord guitare voix qui intensifie chaque morceau partagé à ciel ouvert. La nature ici est doublement célébrée avec d’une part le chant continu des oiseaux du jardin et de l’autre, les ballades chantées qui renvoient des images belles de roses, de capucines et autres éléments à raccrocher à la légèreté du moment. Le set se poursuit avec La rose et l’olivier , avant Les invisibles , titre puisé dans le premier album de la chanteuse française. "C’est ici un schéma inhabituel dans un concert, souligne Camille Laïly. Il y a beaucoup d’inédits car j’aime polir mes chansons devant un public."

Autre reprise avec Itsumo Nando Demo pour clôturer la première partie voulue lumineuse avant une seconde davantage nocturne dans le choix des morceaux. Lune et Vent en amorce prolongent l’idée qu’on peut se faire d’un moment passé au jardin dans l’intimité d’un partage qu’encourage chacun des titres présentés dans leur contexte de création. Sublime d’économie et pourtant puissant dans l’évocation d’une amie qui n’est plus, Véronique bouleverse par sa capacité à parler de la mort avec autant de précaution. Et on n’est pas à une surprise près dans ce concert qui se clôture avec À bout de souffle , reprise de Nougaro prestée a capela avec percussions corporelles. Du tout beau spectacle.