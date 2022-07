Avec les couteaux suisses du festival

Frédéric Mathieu en est à sa troisième édition de bénévolat au Cover Festival de Crisnée. Il se définit comme "un couteau suisse. Je suis là où on a besoin de moi" . Ce qui le fait rempiler? "L’ambiance, la convivialité et la musique." Anne-Lise Suchy est également bénévole depuis plusieurs années. Cette fois, elle étrenne, non sans une légère appréhension, un nouveau poste qui lui va comme un gant. "Je fournis le catering des artistes et je m’occupe d’eux. À la base, je suis réceptionniste, donc l’accueil et la convivialité c’est mon truc." Elle aussi est se dit déjà prête à rempiler pour l’édition 2023. "Malgré les deux ans d’arrêt, on est toujours au taquet!"