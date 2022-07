Total confort avec une Meuse à 22 degrés pour le Big Jump à Huy

Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que pour un retour à la normale, avec une eau à 22°C, les conditions étaient idéales. "L’eau n’est pas du tout froide, détaille Martine Paquot, à peine sortie de la Meuse. Au contraire, on a plus chaud dans l’eau que sur la berge." Même son de cloche chez Benoît Grisard. "Je me souviens qu’on est allé nager dans la Meuse au mois d’octobre avec les scouts de Huy. Cette fois-là, elle était vraiment froide. Aujourd’hui, je sens encore mes pieds" , s’amuse-t-il. Et puis, c’est un événement sympa. "L’ambiance est vraiment bonne, souligne Philippe Vanrillaer. Quand j’étais dans l’eau, après avoir plongé, je parlais avec des gens que je ne connaissais pas."

Sensibiliser à la qualité des eaux

Mais le Big Jump a aussi une portée symbolique. Le tout n’est pas de faire "plouf" pour le plaisir, rentrer chez soi, mettre ses savates et "terminé bonsoir". "C’est un événement organisé à l’échelle européenne, expose Ignace Rommelaere, project manager chez GoodPlanet, la fondation qui chapeaute le Big Jump. Sauter dans l’eau, c’est une manière de dire qu’on aimerait avoir des rivières plus propres." En Wallonie, six sauts ont été organisés ce dimanche. "À Jambes, Wépion, Huy, Rochefort, Habay-la-Neuve et Saint-Léger."

Une quarantaine de personnes ont pris part au Big Jump, ce dimanche. Et quasiment toutes se sont également lancées dans la traversée de la Meuse, organisée une heure plus tard. Et encore une fois, les conditions étaient idéales. "Il n’y avait pratiquement pas de courant", détaille François-Xavier Surinx. À noter que deux courses 1500 mètres ont également été organisées.