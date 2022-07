Les nouvelles petites filles de 2021 sont majoritaires à Burdinne

Pour la remise des primes de naissance, la Commune de Burdinne a pu cette année réinviter les parents et leurs bambins à l’administration. Visiblement, mandataires, parents et enfants ont aimé se retrouver lors d’un petit drink. Les grands frères et grandes sœurs étaient ravis de jouer dans la cour de l’administration. La prime à Burdinne est toujours un beau cadeau puisqu’elle se monte à 250 euros. Cette année, les mamans ont reçu une petite savonnette de fabrication locale. 30 bébés sont venus agrandir la population burdinnoise en 2021 ainsi qu’une adoption. Les petites filles sont majoritaires. Lors de l’accueil, le bourgmestre Frédéric Bertrand a présenté les structures d’accueil existantes sur le territoire. Il a également évoqué la future aire de jeux à Marneffe. Un projet futur est d’installer un troisièmelieu d’accueil des tout-petits à Oteppe. "Quand les travaux de la gare seront terminés, le service voirie va s’y installer. Le bâtiment à Oteppe sera libre et c’est un grand espace pour accueillir une crèche. Il y a une demande", dit Frédéric Bertrand.