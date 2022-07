Zone de secours: la dotation en baisse

Lors du dernier conseil communal en date, les élus de Donceel ont abordé le sujet de la dotation à la zone de secours. L’excellente gestion de la zone de secours est "plus en ordre de phase et de gestion pour les communes au niveau du Fédéral", a souligné le bourgmestre Philippe Mordant qui mentionne encore la spécificité de la cellule animaux de la zone. Avec un montant de 72000 €, la dotation de la zone de secours est en diminution "de quelque 30000 € pour les trois dernières années, par rapport à 2020 et depuis que la Région imposait une participation des provinces jusqu’en 2024", a expliqué le conseiller Gauthier Viatour. Et le même de prévenir "qu’il n’y a aucune certitude que la dotation va diminuer au-delà de cette date pour les communes. On a sans doute atteint le minimum et il est possible de devoir augmenter notre dotation dans le futur".