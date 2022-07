Une eau à plus de 20 degrés pour le Big Jump de ce dimanche

La température de l’eau de la Meuse est, elle aussi, plutôt agréable. "C’est une année exceptionnelle à ce niveau-là.On est au-dessus des 20 degrés depuis la mi-mai." Quant au courant, "il est très faible depuis un moment. Il n’y en a quasiment aucun" , souligne le secrétaire.

Pratiquement, l’ouverture du site est prévue à 9h dimanche. La première course (le 1,5 km en brasse) est programmée à 9h40 et se fera entre la rue Nicolas Jadot et le pont Baudouin.

Big Jump ou traversée de la Meuse

Les premiers jumps commenceront, eux, à 10h30 depuis le quai Dautrebande (d’une hauteur de 80cm à 2,5m, au choix). Les participants pourront ensuite réaliser un petit parcours le long du quai, de 50 m à 200 m. Le Big Jump est ouvert à tous moyennant le respect de quelques conditions: savoir nager un minimum de 100 m, avoir plus de 18ans ou une autorisation parentale et ne pas présenter de contre-indication médicale à la natation en eau libre.

Les plus motivés pourront également tenter la traversée de la Meuse, qui démarrera à 11h15. Enfin, à midi, ce sera le départ de la seconde course de 1,5 km en nage libre cette fois-ci. Les deux courses comporteront une catégorie natation (en maillot) et une catégorie "open" dans laquelle les vêtements néoprènes sont autorisés.

Les nageurs seront, comme d’habitude, encadrés par le club des Requins d’Andenne, le club Terranova Rescue Dog et les Nœuds de Zéon.

La matinée se terminera autour d’un barbecue.