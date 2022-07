La N63 bientôt sécurisée et «embellie»

L’occasion aussi pour l’élu de demander des comptes sur les travaux de sécurisation de cette même nationale 63, annoncée depuis belle lurette mais dont on ne voit rien venir. "Deux millions d’euros de la Région wallonne sont à investir à Nandrin, et la même chose à Neupré. Mais rien ne bouge. Il me semble qu’en Wallonie, le Condroz est toujours oublié.Or ici, il y a urgence."

Le bourgmestre, Michel Lemmens, en convient: il faut être patient avec la Région wallonne mais les travaux sont actuellement toujours annoncés pour octobre ou novembre 2022. "Je n’ai pas eu de nouvelles.Donc, je garde le cap de ce timing. Mais j’espère que le problème de surcoût du tarmac, de 15 à 30%, ne va pas faire changer la philosophie du projet."

Ce chantier prévoit la sécurisation entre Saint-Séverin et Petit Fraineux, y compris un aménagement cyclo-piétons, et la réhabilitation du revêtement entre le rond-point de Famioul et le rond-point de Yernée.

Et l’embellissement des ronds-points? Le collège communal s’est réuni à ce sujet il y a quelques semaines, pour lancer des premières réflexions. "Oui, on a cet aspect-là en tête: rendre nos giratoires beaux, symboliques de notre commune, détaille le mayeur. Mais, le chantier de la N63 va se déployer sur des demi-voirie, les ronds-points seront donc en travaux. On ne va pas les embellir maintenant, ce n’est pas le timing opportun."

Mais des idées, le collège en a déjà lancé sur la table, même si rien de concret ne se dégage encore. Et une somme de 10000 € a été mise au budget pour ce projet. "Concernant les statues de vaches qui ont été explosées dans un accident par une voiture, le dossier est toujours dans les mains de l’assurance, ça traîne… On verra."

Pour égayer ses ronds-points, le collège avance par exemple une grande note de musique en plastique renforcé, la mise en valeur du râteau faneur ou des structures en acier corten contemporaines. "Il faudrait trouver une thématique générale et la décliner sur nos ronds-points." Et pourquoi pas lancer une consultation auprès de la population, lancent les élus du conseil communal. "On a quatre ronds-points qui pourraient symboliser nos quatre villages, mettre en avant une spécificité de chacun" , conclut le mayeur.