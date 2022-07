Inondations: des riverains mécontents des mesures

En parlant des avaloirs, un habitant de la rue Champinotte à Ligney déplore lui aussi un travail "mal fait". " Ils sont venus changer les avaloirs, mais ils en ont mis des plus petits que les précédents. On a 4 avaloirs sur une section de 160 mm de diamètre. C’est beaucoup trop étroit, ça ne retient rien!"

Le problème, selon ces citoyens, ce n’est pas tant l’absence de travaux mais leur efficacité. " Ce n’est pas tant que rien n’est fait , certaines choses sont mises en place mais de manière non réfléchie. Il faut vraiment que le travail soit fait correctement, regrette Nicolas Lejeune, Lensois instigateur de la pétition. On demande du travail en amont et pas seulement parce qu’on se plaint. Cela dure depuis des années, nous devons nous-même nous protéger en construisant des murets, ce genre de choses. Un nettoyage plus régulier serait déjà une excellente chose mais il manque de mains d’œuvre visiblement." Plus d’actions, moins de réactions, c’est la demande de ces Geerois qui estiment que l’essentiel se trouve dans le nettoyage des abords de la route.