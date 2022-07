Deux bières de chez nous primées par la Province de Liège

«Une consécration», pour Artisa’Malt

Première citée? La bière ambrée de Pierre Lamarche, de la brasserie Artisa’Malt basée à Waremme. "C’est une consécration , se réjouit d’emblée le brasseur, qui a quitté son poste d’infirmier en septembre 2021 pour se consacrer à 100% à son nouveau métier. On produit cinq bières et deux d’entre elles avaient déjà été primées, aux World Beer Awards en 2020: la Korus, qui avait eu une médaille d’argent, et la Mur de Huy, qui avait eu le bronze. Ici, ça nous fait une nouvelle bière primée au sein de la brasserie. Je suis vraiment très content parce que ça permet aux gens de se rendre compte qu’il y a un vrai savoir-faire derrière."

Pierre Lamarche l’avoue, c’est aussi un argument marketing "de poids et de choix pour nos commerciaux sur la route parce que les gens aiment bien avoir quelque chose de qualité entre les lèvres. Et là, c’est une reconnaissance par des experts. Ça valorise en tout cas mon travail et ça donne envie de continuer" , conclut, enthousiaste, le jeune brasseur waremmien. Qui pense d’ailleurs que c’est le subtil mélange entre les goûts très maltés et forts en amertume de sa bière ambrée qui a séduit le jury.

«Une récompense du travail», pour la Loustic

Même engouement du côté de Pousset (Remicourt), à la brasserie Loustic de Kevin Boxus. "J’ai démarré il y a trois ans, je suis toujours responsable produit à la fromagerie de Herve en journée et brasseur en activité complémentaire le soir et les week-ends. C’est donc une très bonne surprise, vu que c’est une toute petite structure et que je ne produis pas plus de 60hectolitres par an. C’est vraiment une passion, je n’ai pas vocation à inonder le marché avec mes bières et si elles sont déjà distribuées localement, moi, je suis très content."

Comme son "collègue" waremmien, Kevin Boxus estime aussi que ce prix est "une récompense du travail fourni" . Pour une ambrée "à la robe rousse, aux arômes plutôt maltés, de biscuit, de café léger et complètement atténuée parce que sans sucres résiduels. C’est une bière facile à boire mais à 7° quand même, donc pas comme une pils ou une bière de soif" , sourit Kevin Boxus. Qui décroche là son deuxième prix, puisque sa Triple avait déjà été remarquée au même concours l’an passé.

Décidément, on peut dire que les bières de chez nous savent se faire apprécier. Et c’est une excellente nouvelle!