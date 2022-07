Une balade insolite pour découvrir le Huy d’autrefois

Et si on partait se balader à Huy pour redécouvrir le cœur de la vallée mosane à travers les souvenirs de jeunesse de l’écrivain Olivier Duculot? Un concept proposé par le Villersois Guy Delhasse et qui allie tourisme et littérature. Original, non? "Dans le cadre du festival Terres-de-Meuse, j’invite les Hutois à me suivre ce samedi à 14h pour retracer le roman “Parc fermé” en compagnie de l’auteur, explique l’écrivain. Chaque année, je propose une balade littéraire et j’essaye toujours d’avoir un ancrage local. Olivier Duculot a passé son enfance à Huy et il parle justement de ses souvenirs des années 80. Il s’agit de ses émois d’adolescents. J’ai donc imaginé un parcours à partir des éléments qu’il donne. Il y aura Huy et Engis." Une découverte insolite de la Ville à travers ses parcs, ses places mais en faisant surtout la part belle au secteur de l’automobile. "On passera par l’hôtel du Fort qui est traditionnellement le point de départ du rallye du Condroz, ajoute Guy Delhasse. On va d’ailleurs parler de Jean-Louis Trintignant, le célèbre acteur et pilote automobile qu’Olivier Duculot a rencontré. On revit ainsi des moments de vie des Hutois à cette époque à travers le regard de l’auteur.Et à ce titre, nous aurons un invité surprise mais je n’en dirai pas plus!" Figure hutoise et également bien au fait du sport automobile, on vous laisse deviner de qui il s’agit…