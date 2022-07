25000 € pour des projets pour la biodiversité

La Commune d’Amay, en partenariat avec la fondation Be Planet, va mettre en place une campagne baptisée "Proximity". "Elle a pour but de renforcer et soutenir les projets portés par les citoyens et les associations actives sur le territoire de la commune, en faveur de la régénération de la biodiversité et de la transition écologique et solidaire" , explique l’échevine Stéphanie Caprasse. Cette campagne a lieu dans le cadre du projet Kick. Amay s’est, en effet, récemment engagé dans un partenariat de trois ans avec cette ASBL dans le but de mettre en place des actions en faveur de la biodiversité.