Le Mur de Huy va être réfectionné

La Ville de Huy a prévu de remettre en état plusieurs voiries sur son territoire dans le cadre du PIC (Plans d’Investissements Communaux) et du Pimaci (Plan d’Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité) 2022-2024.Au total, ce sont 4 738 608€ de travaux qui ont été estimés. Des travaux qui concernent la rue Yerpen, la rue des Trois-Pont, la rue Portelette, la rue Nicolas Jadot et la rue du Centre. Le chemin des Chapelles, plus connu sous le nom du Mur de Huy, va également faire l’objet d’une réfection. "Toutes ces voiries ont été choisies sur base d’un état des lieux établi par le service technique. Nous faisons aussi en sorte qu’il y ait un équilibre entre les différents quartiers" , explique Eric Dosogne, le bourgmestre ff. Les travaux de réfection s’organisent aussi en fonction des priorités et des autres chantiers prévus dans la ville. "La rue des Trois-Pont a, par exemple, été reportée plusieurs fois car des travaux étaient prévus à l’hôpital et que la circulation devait être organisée par cette route-là."