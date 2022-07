Liaison Tihange-Tinlot: expropriations espérées pour la rentrée

Contact cet été avec les agriculteurs concernés

Le député Rodrigue Demeuse (Écolo) s’est enquis auprès du ministre Henry de l’évolution du dossier sachant que la troisième phase nécessite au préalable plusieurs expropriations. Il lui a été répondu que les premiers contacts du Comité d’acquisition (dont la tutelle relève du ministre Dolimont) auront lieu cet été avec les agriculteurs concernés. "Des avancées significatives sont attendues pour la rentrée scolaire, avec des autorisations de prise de possession anticipée des terrains espérées dans la foulée. On avance donc de façon enfin décisive" , se réjouit le Hutois en rappelant que les travaux prendront ensuite deux ans.

Entrée pour les tracteurs à modifier

Le chantier ne pourra évidemment débuter sans le permis d’urbanisme, décision qui revient à la fonctionnaire déléguée. Le député hutois rappelle que la Ville de Huy et la Commune de Modave ont respectivement remis des avis positif et négatif sans qu’ils soient contraignants. Le collège modavien a justifié sa position au vu de l’absence de mobilité douce dans la remise en état du chemin de remembrement parallèle permettant aux agriculteurs d’accéder aux champs.Et à sa demande, il a rencontré l’administration du ministre Henry le 23 juin pour se voir confirmer l’accès des cyclistes et piétons comme initialement prévu. "Le ministre veillera à ce que cet accès soit pleinement praticable, ce qui est une excellente chose, se réjouit à nouveau Rodrigue Demeuse. Des passerelles sont par ailleurs prévues pour relier les sentiers communaux.Et l’aménagement d’une entrée pour les tracteurs va être modifié pour tenir compte des remarques modaviennes." Le plan modifié sera envoyé à la fonctionnaire déléguée.