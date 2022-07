«Plaisir d’apprendre» pour les ados combinera remédiation scolaire et détente

Première du genre à Amay, dans une étroite collaboration entre les services enseignement et jeunesse de la Commune. Du 8 au 12 août, l’opération "Plaisir d’apprendre" proposera aux jeunes Amaytois scolarisés de la 6eprimaire à la 5esecondaire des cours de remise à niveau en matinée et des activités de détente l’après-midi. "C’est la deuxième année que la Fédération Wallonie-Bruxelles lance cet appel à projet.Même s’il est arrivé tardivement, nous avons cette fois décidé d’y répondre car il y a pas mal de jeunes qui se sont retrouvés en souffrance scolaire après les deux années de Covid, explique Stéphanie Caprasse, l’échevine amaytoise de la Jeunesse. On espère ainsi les aider.C’est un plus pour notre Commune. Bon, on débute avec 10 jeunes.Ce n’est pas beaucoup, mais c’est un début. En fonction de cette première expérience, on pourrait l’étendre et cela pourrait déboucher sur d’autres stages."