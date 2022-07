Les repas chauds gratuits pour les maternelles du Coin du Mur

Les mêmes (bons) repas pour tous, au final

Qu’à cela ne tienne: les maternelles du Centre mais aussi les primaires, les secondaires et les internes en profiteront de toute façon finalement tous. Pas question en effet de préparer deux sortes de repas, pour les élèves stockalis et pour les autres. Si les repas ne seront donc gratuits que pour les enfants du Coin du Mur, pas de raison non plus qu’ils mangent plus sainement que ceux du Centre ou que leurs aînés! Donc, les mêmes repas seront préparés pour tout le monde dans les cuisines du Centre. Et répondront tous aux critères exigés par l’octroi de la subvention. "On doit s’engager ici dans une alimentation durable , résume Raphaël Dachet. Cela veut dire des légumes frais, des produits de saison, de l’eau à tous les repas et le reste du temps, un grammage précis de viande… On a aussi décidé qu’il y aurait un menu végétarien par semaine." Des efforts déjà en partie consentis précédemment et qui ne seront que renforcés via ce projet. "On travaillait déjà sur le fait de proposer une alimentation plus saine avec des légumes frais, de la viande de chez le boucher du village, des produits d’un boulanger de la région… Le projet va profiter à tout le monde, grâce à un ef fort budgétaire de l’école."

Une personne engagée

Avant de répondre à l’appel à projet, le directeur avait néanmoins fait ses comptes. C’est qu’il ne voulait pas favoriser les enfants du Coin du Mur en "oubliant" les autres élèves de son école, il tenait à ce que tout le monde profite de ce changement. Et qu’une éventuelle hausse de la demande en repas chauds puisse être assurée. "Nos cuisines, qui se trouvent sur l’implantation du Centre, peuvent sans souci assurer un débit plus important" si davantage de parents étaient tentés d’inscrire leur enfant au repas chaud du midi. "J’avais aussi demandé aux cuisinières, qui sont deux avec deux aides, si elles étaient partantes , ajoute encore le directeur de l’école. On a aussi vérifié que c’était faisable au niveau logistique puisqu’on va devoir racheter de la vaisselle et du matériel de transport puisqu’il y aura plus de repas à amener au Coin du Mur. Mais on va aussi recevoir, pour tout ça, une subvention annuelle de 40€ par enfant inscrit aux repas chauds de midi."

Et c’est également grâce à ce "rabiot" (et à un effort financier de l’école, comme évoqué plus haut), qu’une personne va pouvoir être engagée pour encadrer ces repas de midi. "Si on passe de 15 à 40repas chauds à midi au Coin du Mur, il va nous falloir quelqu’un en plus pour les distribuer, aider les plus petits à couper leur viande, les aider à manger…"

Si l’information n’a encore filtré que via les réseaux sociaux de l’école, elle sera officiellement dispensée par courrier vers les parents du Coin du Mur à la fin de l’été. "Mais les retours que j’ai eus sont déjà très positifs" , sourit Raphaël Dachet.