La première procession Saint-Donat de l’abbé mais pas pour Achille

Quelques dames se mettent en place pour les chants et déjà les cavaliers arrivent accompagnant le Saint installé sur une petite remorque de tracteur. La bannière est fixée sur une calèche tirée par Davina du manège Anciaux, à Waret. Du même village, l’agriculteur Grégory Magnée a repris l’organisation avec quelques personnes. "Pour moi, cette tradition est très importante. Je viens aussi depuis que je sais marcher. "

La longue file de tracteurs s’est immobilisée.D’autres petits véhicules agricoles sont également présents ainsi que des chars à bancs. Après la petite cérémonie religieuse, l’abbé Daniel Nsabimana, curé de l’unité pastorale de Notre Dame aux Champs et doyen de Huy, entame la bénédiction. Il y a une quinzaine de chevaux, 86 tracteurs et des petits engins. L’événement est une découverte pour l’abbé Daniel: "J’attendais impatiemment ce moment. Je suis heureux de voir tant de monde et tous ces tracteurs. On voit que les agriculteurs et les autres personnes croient encore à la protection de saint Donat. Ils sont venus en famille aussi. Cela me touche beaucoup. Ils font signe en passant, c’est très bon enfant et très sympathique" .