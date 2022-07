Festival Ruralis: une première réussie

Le centre culturel de Remicourt a décidé de mettre à l’honneur la campagne. La nouvelle équipe d’animation a proposé trois jours de festivités pour mettre en avant les arts et la culture. Le bilan de la première édition du Festival Ruralis est positif. "C’est un nouveau concept qui a su attirer le public, se réjouit Mathilde Nihant, animatrice culturelle. Nous sommes actuellement une équipe de 4 personnes dont 3 sont nouvelles. Nous sommes arrivés en plein Covid et on a été assez frustré de ne rien pouvoir proposer. On avait donc l’envie de donner une nouvelle dynamique en propose un événement qu’on avait jamais fait auparavant. Le centre culturel de Remicourt avait une programmation très axée sur les spectacles d’humour et on souhaitait donner une impulsion un peu différente. C’est pourquoi nous avons décidé de mettre en avant la ruralité." Des spectacles autour de la thématique de la nature, un concert déambulatoire, des expositions, un spectacle musical pour les enfants et la visite guidée du Musée de la Hesbaye ont ainsi rythmé le week-end de festivités. Qui dit nouvelle équipe dit nouvelles directive, nouvelles envies et une réappropriation du lieu également. "Auparavant c’était un privé qui occupait les lieux et le bar. Nous avons repris la gestion en demandant à deux artistes liégeois de réaliser une fresque sur le mur du fond. C’était pour nous l’occasion de donner un nouveau visage et de donner un autre objectif à l’endroit. On ne veut que ça devienne un espace polyvalent pour accueillir des stages ou des expositions" , reprend l’animatrice.