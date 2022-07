École de Bois-et-Borsu: le chantier en théorie fini pour novembre

Dans la foulée, les élus ont voté à l’unanimité le cahier des charges pour équiper les nouveaux bâtiments de l’école de Bois-et-Borsu. Une somme de 30000 € est prévue pour l’achat de mobilier pour les nouvelles classes et le réfectoire. Quand les petites têtes blondes pourront-elles s’asseoir sur ces nouveaux bancs et chaises?C’est la question à 5 €.

Entamé en mars 2020, soit au début du premier confinement, le chantier a pris énormément de retard. Initialement, il était prévu que les écoliers découvrent leurs nouveaux locaux en septembre 2021.Puis, le printemps 2022 fut évoqué. Puis la rentrée scolaire 2022-2023.Désormais, c’est novembre 2022 qui semble être la cible. Parmi les contre-temps rencontrés sur le site, figure en bonne position le fronton situé au-dessus des grandes vitres de la façade à rue. "Ce mur qui ne répondait pas aux exigences techniques a été monté et démonté à plusieurs reprises, précise Alain Huppe, l’échevin des Travaux. Aujourd’hui, il reste des travaux de finitions intérieures à réaliser, un peu de plafonnage, un peu de carrelage, le placement du linoléum, quelques travaux de bardage à l’extérieur. Même si ça avance bien, ça sera un peu juste pour la rentrée scolaire."

Pour rappel, les travaux d’agrandissement permettront à l’école de bénéficier d’un nouveau réfectoire et de nouveaux sanitaires. Le réfectoire pourra ainsi accueillir l’ensemble des élèves de l’école et non plus que les maternelles. Deux nouvelles classes sont également créées. L’école va compter sept classes au lieu de cinq auparavant. Les travaux subsidiés à hauteur de quelque 75% devraient coûter plus de 850000 €.